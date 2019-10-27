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    «Атлетико» — «АТлетик»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испании обыграл «Атлетик» из Бильбао — 2:0.

    «Атлетико»
    «Атлетико»

    У хозяев голами отметились полузащитники Сауль и форвард Альваро Мората.

    Команда из Бильбао осталась на 9-й позиции в таблице Примеры, в то время как «Атлетико» с 19 очками делит 1-2 места с «Барселоной».

    Примера. 10-й тур
    «Атлетико» — «Атлетик» — 2:0 (1:0)
    Голы: Сауль, 28 (1:0). Мората, 64 (2:0)«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди, Коке, Сауль, Партей, Мората (Диегу Коста, 66), Корреа (Эррера, 67), Лемар (Витоло, 77)«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Де Маркос, 79), Нуньес, Рауль Гарсия, Лопес, Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 67), Кордоба (Ибаи Гомес, 56)Предупреждения: Сауль, 42. Корреа, 44. Рауль Гарсия, 72. Симон, 83
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