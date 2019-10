Пепе признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающийпризнан лучшим игроком третьего тура группового этапа Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

В гонке за призом ивуариец опередил Франко Васкеса («Севилья»), Уссаму Идрисси («АЗ Алкмар») и Райана Кристи («Селтик»).

Напомним, 24-летний француз отметился дублем в матче группового турнира ЛЕ против «Витории Гимарайнш» (3:2).

С девятью баллами «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице группы F.

В текущем сезоне Пепе провел 12 матчей за «канониров», забил три гола и отдал три голевые передачи.

Free-king accuracy 💯

Nicolas Pépé = the #UEL Player of the Week! 👏#POTW | @hankookreifen pic.twitter.com/PGBuEGadnZ