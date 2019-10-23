Семин: «Локомотив» сыграл на 100 процентов своих возможностей

Главный тренер «Локомотива»после поражения отв 3-м туре Лиги чемпионов (1:2) отметил, что команда сыграла на 100 процентов своих возможностей.

«Мы сыграли на сто процентов своих возможностей. Очень благодарен игрокам. Наверное, нам не хватило немного кондиций тех игроков, которые до этого были больны.

В предыдущем матче не играли ни Баринов, ни Игнатьев, ни Крыховяк, ни Хеведес. На 90 минут их не хватило.

Замены делать было сложно, потому что все шло достаточно неплохо. Счет сохранялся, поэтому я не стал рисковать.

Наверное, при более качественной контригре и лучшем выходе из обороны такие возможности были бы. Но "Ювентус" не позволил это сделать.

На начальном прессинге он подавлял все попытки, которые должны были для контратакующих действий.

Криштиану после игры сказал, что, конечно, нам было тяжело, но мы могли бы побольше раскрываться. А я ответил, что в этом случае нам было бы еще сложнее.

Это очень серьезный опыт — играть с такой командой не каждому игроку и тренеру удается. Опыт и для игроков, и для команды, и для клуба в целом», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0