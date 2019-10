«Ривер Плейт» — первый финалист Кубка Либертадорес

стал первым финалистом текущего розыгрыша Кубка Либертадорес.

В ответном полуфинальном матче команда Марсело Гальярдо на выезде проиграла «Боке Хуниорс» — 0:1. Единственный гол на 80-й минуте забил Хан Карлос Уртадо.

Но по сумме двух матчей «Ривер Плейт» прошел дальше — первая игра завершилась победой «сине-желтых» со счетом 2:0.

В финале Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» сыграет с победителем бразильского противостояния между «Гремио» и «Фламенго» (первый матч 1:1).

Il River Plate è in finale di #Libertadores!

Al #Boca non basta il gol di Hurtado: alla Bombonera la rimonta finisce a metà.

Per il #River di Gallardo è la terza finale in 5 anni! pic.twitter.com/BRca1SSAfO