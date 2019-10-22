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    Шатов: «Лейпциг» показывает хороший футбол, но все зависит от нас

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    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».

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    «Мы знаем, что это сильная команда, которая высоко располагается в турнирной таблице.

    Она показывает хороший футбол, но мы отталкиваемся от своей игры. Все зависит от нас.

    С кем комфортнее играть на правом фланге — с Караваевым или Смольниковым? Это два отличных игрока.

    С Игорем я уже семь лет в команде, его манеру игры и действия я знаю лучше, чем Вячеслава. Со Славой тоже есть взаимопонимание. Он прекрасно чувствует поле.

    Большой разницы между ними нет — это отличные футболисты», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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