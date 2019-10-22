Шатов: «Лейпциг» показывает хороший футбол, но все зависит от нас

Полузащитник «Зенита»поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».

«Мы знаем, что это сильная команда, которая высоко располагается в турнирной таблице.

Она показывает хороший футбол, но мы отталкиваемся от своей игры. Все зависит от нас.

С кем комфортнее играть на правом фланге — с Караваевым или Смольниковым? Это два отличных игрока.

С Игорем я уже семь лет в команде, его манеру игры и действия я знаю лучше, чем Вячеслава. Со Славой тоже есть взаимопонимание. Он прекрасно чувствует поле.

Большой разницы между ними нет — это отличные футболисты», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0