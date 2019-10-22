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    «Локомотив» обыгрывает «Ювентус» после первого тайма

    «Ювентус» — «Локомотив»: счет 0:1 после первого тайма, обзор гола

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    Московский «Локомотив» обыгрывает туринский «Ювентус» (1:0) после первого тайма гостевого матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Д.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 30-й минуте. Алексей Миранчук ушел от Бонуччи у чужой штрафной и здорово вывел на ударную позицию Мариу.

    Удар португальца с левого края владений туринцев парировал Щенсны, но первым на добивание успел все тот же Алексей и ударом в касание отправил мяч под перекладину ворот.

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    На 41-й минуте Хедира навесил с правого фланга атаки во вратарскую «Локо», где Роналду опасно сыграл высоко поднятой ногой против Гильерме, попав вратарю по лицу. Уже после этого Дибала поразил пустые ворота гостей, но арбитр справедливо гол не засчитал.

    В другом матче группы Д мадридский «Атлетико» ранее на своем поле обыграл леверкузенский «Байер» — 1:0. Единственный гол в конце матча забил Альваро Мората. 0

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