«Ювентус» — «Локомотив»: счет 0:1 после первого тайма, обзор гола

Московскийобыгрывает туринский(1:0) после первого тайма гостевого матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Д.

Счет в матче был открыт на 30-й минуте. Алексей Миранчук ушел от Бонуччи у чужой штрафной и здорово вывел на ударную позицию Мариу.

Удар португальца с левого края владений туринцев парировал Щенсны, но первым на добивание успел все тот же Алексей и ударом в касание отправил мяч под перекладину ворот.

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На 41-й минуте Хедира навесил с правого фланга атаки во вратарскую «Локо», где Роналду опасно сыграл высоко поднятой ногой против Гильерме, попав вратарю по лицу. Уже после этого Дибала поразил пустые ворота гостей, но арбитр справедливо гол не засчитал.

В другом матче группы Д мадридский «Атлетико» ранее на своем поле обыграл леверкузенский «Байер» — 1:0. Единственный гол в конце матча забил Альваро Мората. 0