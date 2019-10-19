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    Мутко: Сборная России всегда должна играть в финальных частях ЧЕ и ЧМ

    Сборная России Футбол России РФС
    Вице-премьер РФ и бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что сборная России всегда должна играть в финальных стадиях чемпионатов Европы и мира.

    Виталий Мутко
    Виталий Мутко

    «Здорово, что сборная вышла на Евро-2020, я рад и доволен. Наша команда обязана была выходить из такой группы, такая задача ставилась. Вообще, задача очень простая: всегда играть на чемпионатах Европы и мира, вот и все.

    Для этого все и делается. Считаю, им под силу выполнение такой минимальной задачи. В этом году ребята ее решили. Команда достойно играет, вместе с Бельгией это серьезные сборные. Всех поздравляю, все молодцы, опыт подготовки есть, надо готовиться», — цитирует Мутко «Р-Спорт».

    Напомним, сборная России 13 октября в Никосии разгромила команду Кипра со счетом 5:0 в матче отборочного турнира и досрочно завоевала путевку в финальную часть чемпионата Европы-2020. 0

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