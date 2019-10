В Китае в честь ван дер Сара назвали стадион

В честь бывшего футболиста сборной Нидерландов, а ныне генерального директора «Аякса»назвали стадион в Китае.

В честь бывшего вратаря была названа арена академии клуба «Гуанчжоу Фули».

«Для меня большая честь иметь стадион, названный моим именем. Надеюсь, это вдохновит местных игроков хорошо выступать, упорно работать и, возможно, стать следующей футбольной звездой из Китая», — написал Ван дер Сар в Twitter.

First day in China! 🇨🇳

Very honoured to have a stadium named after me. Hopefully it inspires the players here to perform well and work hard and maybe become the next football star from China. 🌟 pic.twitter.com/l689hADYZm