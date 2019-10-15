Сантуш: Украина держала Португалию в напряжении весь матч

Главный тренер сборной Португалии— о поражении своей команды Украине со счетом 1:2 в квалификации Евро-2020.

«Мы начали матч спокойно, но после бурного старта в исполнении соперника, стали создавать моменты. Криштиану пытался что-то сделать, мы рисковали, были опасные угловые.

Украина держала нас в напряжении весь матч. После перерыва у соперника уже не было много моментов, мы прибавили в классе. Но в футболе бывает так, что не все получается. Иногда нам не хватало выдержки, а Украина этим воспользовалась. У украинцев была своя стратегия, и они ее придерживались», — цитирует Сантуша официальный сайт УАФ.

После шести сыгранных матчей португальцы на одно очко опережают сербов. До конца отборочного турнира чемпионам Европы предстоит сыграть с Литвой и Люксембургом. 0