Сантуш: Украина держала Португалию в напряжении весь матч

Фернанду Сантуш
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«Мы начали матч спокойно, но после бурного старта в исполнении соперника, стали создавать моменты. Криштиану пытался что-то сделать, мы рисковали, были опасные угловые.
Украина держала нас в напряжении весь матч. После перерыва у соперника уже не было много моментов, мы прибавили в классе. Но в футболе бывает так, что не все получается. Иногда нам не хватало выдержки, а Украина этим воспользовалась. У украинцев была своя стратегия, и они ее придерживались», — цитирует Сантуша официальный сайт УАФ.
После шести сыгранных матчей португальцы на одно очко опережают сербов. До конца отборочного турнира чемпионам Европы предстоит сыграть с Литвой и Люксембургом. 0