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    Голландия обыграла Белоруссию в отборе Евро-2020

    Белоруссия — Нидерланды: счет матча 1:2, обзор голов

    Евро-2020 Сборная Белоруссии Сборная Голландии
    Сборная Голландии одержала гостевую победу на командой Белоруссии (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Победу гостям принёс дубль Жоржиньо Вейналдума, которому ассистировали хавбек Квинси Промес и Стивен Бергвейн.

    У хозяев результативный удар на счету Станислава Драгуна.

    Голландия возглавляет группу C с 15 очками после 6 матчей. Белоруссия набрала 4 очка и занимает 4-е место.

    В следующем туре Нидерланды дома сыграют с Северной Ирландией, Беларусь в гостях будет противостоять Германии. Обе встречи состоятся 16 ноября.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
    Белоруссия — Голландия — 1:2 (0:2)
    Голы: Вайналдум, 32 (0:1). Вайналдум, 41 (0:2). Драгун, 54 (1:2)Белоруссия: Гутор, Веретило, Мартынович, Наумов, Поляков, Ковалев (Скавыш, 60), Яблонский, Драгун, Стасевич, Бахар (Эбонг, 70), Лаптев (Шевченко, 83)Голландия: Силлессен, Фелтман, де Лигт, ван Дейк, Блинд, ван де Бек (де Рон, 67), Вайналдум, Ф.де Йонг, Бергвайн (Бабел, 89), Мален, Промес (Л.де Йонг, 67)Предупреждения: Бахар, 50. Стасевич, 57. Мартынович, 62. Яблонский, 69. Наумов, 90+1
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