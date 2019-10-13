Белоруссия — Нидерланды: счет матча 1:2, обзор голов

одержала гостевую победу на(2:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Победу гостям принёс дубль Жоржиньо Вейналдума, которому ассистировали хавбек Квинси Промес и Стивен Бергвейн.

У хозяев результативный удар на счету Станислава Драгуна.

Голландия возглавляет группу C с 15 очками после 6 матчей. Белоруссия набрала 4 очка и занимает 4-е место.

В следующем туре Нидерланды дома сыграют с Северной Ирландией, Беларусь в гостях будет противостоять Германии. Обе встречи состоятся 16 ноября.