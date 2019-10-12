Босния и Герцеговина — Финляндия: счет матча 4:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче на 29-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Изет Хайрович.
На 37-й минуте полузащитник Миралем Пьянич реализовал пенальти, а на 58-й минуте он оформил дубль с игры.
На 73-й минуте нападающий Армин Ходжич забил четвертый гол в ворота финнов, которые ответили голом Йоэля Похьянпало на 79-й минуте.
Финляндия с 12 очками занимает второе место в группе. Босния — третья с десятью очками.
Лидирует в таблице Италия, одержавшая шесть побед в шести играх. Итальянцы могут оформить выход в финальную стадию Евро уже сегодня, если победят Грецию.
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
Босния и Герцеговина — Финляндия — 4:1 (2:0)
Голы: Хайрович, 29 (1:0). Пьянич, 37 — с пенальти (2:0). Пьянич, 58 (3:0). Ходжич, 73 (4:0). Похьянпало, 79 (4:1)Босния и Герцеговина: Шехич, Бичакчич, Колашинац, Ковачевич, Пьянич (Крунич, 76), Вишча (Хайрович, 18), Цимирот, Гояк, Сарич (Яяло, 71), Квржич, ХоджичФинляндия: Храдецки, Райтала, Тойвио, Уронен, Араюри (С.Вяйсянен, 5), Спарв (Кауко, 71), Лод, Камара, Пукки, Сойри (Похьянпало, 46), ТуоминенПредупреждения: Уронен, 51. Райтала, 53. Ходжич, 75. Яяло, 84. Пукки, 88