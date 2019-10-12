Босния и Герцеговина — Финляндия: счет матча 4:1, обзор голов

одержала домашнюю победу над(4:1) в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020в группе J.

Счет в матче на 29-й минуте открыли хозяева — отличился нападающий Изет Хайрович.

На 37-й минуте полузащитник Миралем Пьянич реализовал пенальти, а на 58-й минуте он оформил дубль с игры.

На 73-й минуте нападающий Армин Ходжич забил четвертый гол в ворота финнов, которые ответили голом Йоэля Похьянпало на 79-й минуте.

Финляндия с 12 очками занимает второе место в группе. Босния — третья с десятью очками.

Лидирует в таблице Италия, одержавшая шесть побед в шести играх. Итальянцы могут оформить выход в финальную стадию Евро уже сегодня, если победят Грецию.