Португалия — Люксембург: счет 3:0, обзор голов

В матче квалификации Евро-2020 сборнаяна своем поле обыграла сборнуюсо счетом 3:0.

Португальцы нанесли большое количество ударов по воротам соперника. Всего команда ударила 23 раза, 10 раз она попала в створ ворота.

Первый результативный удар пришелся на 16 минуту встречи. Автором гола стал Бернарду Силва. Игрок подобрал мяч после заблокированного прострела, пробив между вратарем и защитником.

На 65 минуте Роналду подкараулил защитника Люксембурга, заставив того ошибиться. Выйдя один на один с вратарем, форвард перекинул мяч через соперника и удвоил преимущество.

89-я минута матча стала решающей в плане результата. Гуэдеш после подачи с углового флажка среагировал на отскок в штрафной площади и ударил низом, а вратарю команды соперника не удалось вовремя сгруппироваться.

Португалия набрала 11 очков и имеет одну игру в запасе. Сейчас «красно-зеленые» отстают от Украины на 5 очков.