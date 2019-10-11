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    Сборная Португалии разгромила команду Люксембурга

    Португалия — Люксембург: счет 3:0, обзор голов

    Евро-2020 Сборная Португалии Португалия
    В матче квалификации Евро-2020 сборная Португалии на своем поле обыграла сборную Люксембурга со счетом 3:0.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Португальцы нанесли большое количество ударов по воротам соперника. Всего команда ударила 23 раза, 10 раз она попала в створ ворота.

    Первый результативный удар пришелся на 16 минуту встречи. Автором гола стал Бернарду Силва. Игрок подобрал мяч после заблокированного прострела, пробив между вратарем и защитником.

    На 65 минуте Роналду подкараулил защитника Люксембурга, заставив того ошибиться. Выйдя один на один с вратарем, форвард перекинул мяч через соперника и удвоил преимущество.

    89-я минута матча стала решающей в плане результата. Гуэдеш после подачи с углового флажка среагировал на отскок в штрафной площади и ударил низом, а вратарю команды соперника не удалось вовремя сгруппироваться.

    Португалия набрала 11 очков и имеет одну игру в запасе. Сейчас «красно-зеленые» отстают от Украины на 5 очков.

    Евро-2020. Квалификация
    Португалия — Люксембург
    Голы: 1:0 — 16 Бернарду Силва, 2:0 — 65 Роналду, 3:0 — 89 ГедешПортугалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Бруну Фернандеш, Данилу Перейра, Бернарду Силва (Гедеш, 77), Моутинью (Рубен Невеш, 90), Жоау Феликс (Жоау Мариу, 88), РоналдуЛюксембург: Морис, Шано, Карлсон, Янс, Жерсон, Тилль, Тилль (Бенси, 88), Родригеш, Баррейро, Бонерт (Синани, 46), Тюрпель (да Мота, 59)Предупреждения : Баррейро (9), Родригеш (71)
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