Гнабри побил рекорд Клозе в сборной Германии

В товарищеском матче сборныесыграли вничью со счeтом 2:2.

В этой игре хавбек мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри отличился голом и результативной передачей.

Таким образом, 24-летний футболист забил десять голов за 11 матчей в составе сборной, что стало рекордом для национальной команды Германии.

Прежнее достижение принадлежало форварду Мирославу Клозе. Чтобы забить 10 мячей, ему потребовалось 13 игр.

