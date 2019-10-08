Жирков стал лучшим футболистом «Зенита» в сентябре

Юрий Жирков
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В сентябре Юрий Жирков отыграл четыре поединка. За этот период футболист отметился голевой передачей и забитым голом, который он оформил в матче со «Спартаком». Именно его забитый мяч принес «зенитчикам» победу.
Известно, что второе место отдали Артему Дзюбе. На третьей строчке — Себастьян Дриусси.
Юрий Жирков — «G-Drive. Лучший игрок сентября» 🔝— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 8 октября 2019 г.
В первом месяце осени защитник провел четыре матча, забил победный гол «Спартаку» на выезде и отдал результативную передачу в матче с «Арсеналом».
«Зенит-ТВ» показывает лучшие моменты с участием Юрия Жиркова! pic.twitter.com/0hoSE0kYZT