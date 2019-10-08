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    Жирков стал лучшим футболистом «Зенита» в сентябре

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    По результатам опроса среди болельщиков питерского «Зенита» Юрий Жирков стал лучшим футболистом команды за прошлый месяц. Об этом сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых».

    Юрий Жирков
    Юрий Жирков

    В сентябре Юрий Жирков отыграл четыре поединка. За этот период футболист отметился голевой передачей и забитым голом, который он оформил в матче со «Спартаком». Именно его забитый мяч принес «зенитчикам» победу.

    Известно, что второе место отдали Артему Дзюбе. На третьей строчке — Себастьян Дриусси.

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