«Арсенал» нацелился на защитника «Вулверхэмптона»

Как сообщает The Sun, лондонскийпроявляет интерес к центральному защитнику

Как отмечает источник, в услугах 28-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер «канониров» Унаи Эмери, который хочет укрепить оборонительные позиции в зимнее трансферное окно.

Француз перешел в «Вулверхэмптон» из «Порту» летом прошлого года за 12 миллионов евро. В текущем сезоне игрок провел 14 матчей за «волков» во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

После восьми туров «Арсенал» набрал 15 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на девять очков. 0