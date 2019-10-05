«Ливерпуль» — «Лестер»: счет 2:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Первый мяч в игре был забит Садио Мане, который воспользовался подкрученной передачей Милнера по левому флангу, убежал от защиты и пробил точно в нижний угол ворот.
На 80 минуте матча Джеймс Мэддисон сравнял счет. Он открылся под проникающую передачу Переса и в одно касание пробил под руку Адриану.
В добавленное время Олбрайтон допустил ошибку и сфолил на Садио Мане в своей штрафной. Арбитр назначил пенальти, который успешно реализовал Джеймс Милнер.
«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ без единой потери очков. «Лестер» пока что остается на третьей строчке.
АПЛ. 8 тур
«Ливерпуль» — «Лестер»
Голы: 1:0 — 40 Мане, 1:1 — 80 Мэддисон, 2:1 — 90, пенальти Милнер«Ливерпуль» Адриан, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер, Вейналдум (Хендерсон, 78), Мане, Фирмино (Ориги, 78), Салах (Лаллана, 90)«Лестер» Шмейхель, Сеюнджю, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Эванс, Тилеманс, Мэддисон (Чоудури, 86), Прат (Перес, 73), Барнс (Олбрайтон, 46), Ндиди, ВардиПредупреждения: Ндиди (30), Фабиньо (39), Сеюнджю (53), Эванс (69), Чоудури (89)