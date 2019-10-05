«Ливерпуль» — «Лестер»: счет 2:1, обзор голов

в матче 8 тура АПЛ, казалось бы, упустил победу, но затем все-таки ее вырвал. Хозяева выиграли со счетом 2:1.

Первый мяч в игре был забит Садио Мане, который воспользовался подкрученной передачей Милнера по левому флангу, убежал от защиты и пробил точно в нижний угол ворот.

На 80 минуте матча Джеймс Мэддисон сравнял счет. Он открылся под проникающую передачу Переса и в одно касание пробил под руку Адриану.

В добавленное время Олбрайтон допустил ошибку и сфолил на Садио Мане в своей штрафной. Арбитр назначил пенальти, который успешно реализовал Джеймс Милнер.

«Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ без единой потери очков. «Лестер» пока что остается на третьей строчке.