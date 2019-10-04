Матвеев: «Краснодар» еще может выйти в плей-офф Лиги Европы

Главный тренерпрокомментировал результат матча Лиги Европы с испанским(1:2).

«Нет, зачем концентрироваться на каком-то одном турнире, у нас есть определённые задачи, идем от матча к матчу. Мы немножко теряем в созидании игры, пытаемся это находить. Насколько я знаю, параллельный матч закончился вничью, поэтому шансы выйти в плей-офф есть, здесь не надо останавливаться, нужно идти вперёд. Надеемся, что всё будет лучше.

Первый тайм был плохой для нас, мы уступили в борьбе и подборе, а также плохо развивали атаки. Во втором тайме мы изменили схему, вышел Ари, и качество игры поменялось, чему рады. Были моменты и подходы, у нас был шанс сравнять счет, но не удалось», — цитирует Матвеева ТАСС.

По итогам двух туров «Краснодар» не имеет очков и занимает последнее место группе С. 0