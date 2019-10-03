ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» Зидана выдал худший старт в Лиге чемпионов в своей историиЗидан не справляется с перестройкой «Реала»
  • 23:53
    • «Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге
  • 00:55
    • Лэмпард: После поражения от «Валенсии» было важно выиграть
  • 00:49
    • Конте: Я думаю, что мы заслуживали намного больше сегодня вечером
  • 00:38
    • Караваев: Поддержка была сумасшедшая
  • 23:54
    • «Ливерпуль» взял верх над «Зальцбургом», Салах оформил дубль
    Все новости спорта

    Караваев: Поддержка была сумасшедшая

    Лига чемпионов Зенит Бенфика Календарь Лиги чемпионов
    Защитник питерского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о своих впечатлениях от матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Слова футболиста передает «Чемпионат» со ссылкой на Матч ТВ.

    Вячеслав Караваев выходит на замену
    Вячеслав Караваев выходит на замену

    «Дебют на стадионе "Газпром Арена" в Лиге чемпионов получился отличный. Главное, что выиграли, набрали три очка. Поддержка была сумасшедшая. Огромное спасибо болельщикам, которые пришли, поддерживали "Зенит".

    Естественно, переживаешь за ребят, когда сидишь на скамейке, хочешь помочь и не можешь. Когда выходишь на поле, чуть поспокойнее. Считаю, что вышел неплохо. Перед игрой переход на схему 3-5-2 не оговаривался. Это тактика тренеров. Удачно вышло. Значит, тренеры это грамотно задумали.

    Я бы не сказал, что у нас была какая-то расслабленность в концовке. Просто совершили ненужную ошибку и пропустили ненужный гол. Естественно, концовка всегда нервная, когда пропускаешь ненужный гол. Но слава богу, что довели дело до победы», — сказал Караваев журналисту.

    Напомним, что «Зенит» выиграл со счетом 3:1. Команда Сергея Семака вышла на первое место в своей группе. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Унижение «Тоттенхэма». Чем «Бавария» уничтожила англичан
  • Вчера в 15:01
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Хетафе»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто из команд в Нур-Слутане вернется на победный путь?
  • «Барыс» — «Торпедо. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Заработает ли «Астана» первые очки в Нур-Султане?
  • «Астана» — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • Выступят ли результативно лидеры Западной конференции?
  • ЦСКА — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Хоккеисты ЦСКА Хоккей К таким унижениям Знарок не привык. ЦСКА забросил 9 шайб «Спартаку»СМИ — о крупной победе ЦСКА над «Спартаком» в КХЛ Вчера в 12:560
  • 21:54
    • «Генк» разошелся миром с «Наполи»
  • 21:49
    • «Ак Барс» обыграл СКА в Казани
  • 21:35
    • Черышев остался в запасе «Валенсии» на матч с «Аяксом»
    Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол Разница между «Арсеналом» и «МЮ» — в ОбамеянгеГлавной проблемой «Манчестер Юнайтед» является слабая игра в нападении 01/10/2019 в 13:590
  • Экспресс дня

  • «Зенит» пополнит свою копилку в игре с «Бенфикой»?
  • 2.68
    •
  • 00:59
    • Дзюба: Победа если не уверенная, то очень важная
  • 00:49
    • Лаже: Я принимаю ответственность за оба поражения «Бенфики» в ЛЧ
  • 00:39
    • Семак: Мы играли дома, хотели действовать агрессивно
    Жозе Моуринью Футбол Десять тренеров для «Спартака»Изучаем, кто может сменить Олега Кононова у руля «Спартака» 01/10/2019 в 01:310
  • 21:27
    • «Лилль» и «Челси» огласили составы
  • 21:11
    • Месси попал в стартовый состав «Барсы» на матч с «Интером»
  • 00:27
    • «Челси» набрал первые очки в матче с «Лиллем»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие