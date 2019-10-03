Караваев: Поддержка была сумасшедшая

Защитник питерскогорассказал о своих впечатлениях от матча св Лиге чемпионов. Слова футболиста передает « Чемпионат » со ссылкой на Матч ТВ.

«Дебют на стадионе "Газпром Арена" в Лиге чемпионов получился отличный. Главное, что выиграли, набрали три очка. Поддержка была сумасшедшая. Огромное спасибо болельщикам, которые пришли, поддерживали "Зенит".

Естественно, переживаешь за ребят, когда сидишь на скамейке, хочешь помочь и не можешь. Когда выходишь на поле, чуть поспокойнее. Считаю, что вышел неплохо. Перед игрой переход на схему 3-5-2 не оговаривался. Это тактика тренеров. Удачно вышло. Значит, тренеры это грамотно задумали.

Я бы не сказал, что у нас была какая-то расслабленность в концовке. Просто совершили ненужную ошибку и пропустили ненужный гол. Естественно, концовка всегда нервная, когда пропускаешь ненужный гол. Но слава богу, что довели дело до победы», — сказал Караваев журналисту.

Напомним, что «Зенит» выиграл со счетом 3:1. Команда Сергея Семака вышла на первое место в своей группе. 0