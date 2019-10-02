«Генк» — «Наполи»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
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«Наполи» с четырьмя очками занимает первое место в группе E, «Генк» — третий с одним очком.
23 октября «Наполи» сыграет на выезде с «Зальцбургом», а «Генк» примет дома «Ливерпуль».
Лига чемпионов. Группа E
«Генк» (Бельгия) — «Наполи» (Италия) — 0:0
«Генк» (Бельгия): Куке, Уронен, Лукуми, Мехле, Куэста, Хрошовски, Берге, Хаджи (Хейнен, 90+2), Бонгонда (Пэйнтсил, 89), Саматта, Ито«Наполи» (Италия): Мерет, Манолас, Мариу Руй (Малькюи, 33), Кулибали, Ди Лоренцо, Аллан, Эльмас (Мертенс, 58), Руис, Кальехон, Милик (Льоренте, 72), ЛосаноПредупреждения: Ито, 50. Милик, 65. Руис, 78