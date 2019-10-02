«Генк» — «Наполи»: счет матча 0:0

Бельгийскийна своем поле сыграл вничью с(0:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Наполи» с четырьмя очками занимает первое место в группе E, «Генк» — третий с одним очком.

23 октября «Наполи» сыграет на выезде с «Зальцбургом», а «Генк» примет дома «Ливерпуль».