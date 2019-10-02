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    «Генк» разошелся миром с «Наполи»

    «Генк» — «Наполи»: счет матча 0:0

    Лига чемпионов Наполи Футбол Италии Генк Календарь Лиги чемпионов
    Бельгийский «Генк» на своем поле сыграл вничью с «Наполи» (0:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Наполи» с четырьмя очками занимает первое место в группе E, «Генк» — третий с одним очком.

    23 октября «Наполи» сыграет на выезде с «Зальцбургом», а «Генк» примет дома «Ливерпуль».

    Лига чемпионов. Группа E
    «Генк» (Бельгия) — «Наполи» (Италия) — 0:0
    «Генк» (Бельгия): Куке, Уронен, Лукуми, Мехле, Куэста, Хрошовски, Берге, Хаджи (Хейнен, 90+2), Бонгонда (Пэйнтсил, 89), Саматта, Ито«Наполи» (Италия): Мерет, Манолас, Мариу Руй (Малькюи, 33), Кулибали, Ди Лоренцо, Аллан, Эльмас (Мертенс, 58), Руис, Кальехон, Милик (Льоренте, 72), ЛосаноПредупреждения: Ито, 50. Милик, 65. Руис, 78
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