Суд закрыл дело в отношении фонда Месси

Национальная судебная коллегия Испании приняла решение о закрытии дела по иску против нападающегопо обвинению в мошенничестве, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов, сообщает Marca.

Судья объяснила, что «сторона истца не предоставила никаких данных или доказательств нарушений и была основана только на новостях в СМИ.

Дело было закрыто в соответствии со статьей 637 Уголовно-процессуального законодательства. Судья не увидела разумных признаков того, что дело должно быть продолжено или что совершено преступное деяние.

Напомним, о подозрениях в отмывании денег фондом Месси стало известно еще в начале октября 2018 года. В ходе предварительного расследования было выдвинуто предположение о том, что действия фонда, основанного в 2007 году, были направлены на обман налоговых органов. 0