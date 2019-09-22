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    Карпин: Мне не за что упрекнуть игроков «Ростова»

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура российской Премьер-лиги от «Тамбова» (1:2).

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Самое странное или самое страшное, что мне не за что упрекнуть команду, хотя пропустили два гола, пенальти еще был. Это индивидуальные ошибки — моменты с Поповым, с Чистяковым, здесь не выбили мяч, там поймали на контратаке. Команде предъявить в обороне не за что, а в атаке забивать надо.

    Случайное или неслучайное — допустили ошибки, которые ничем не обоснованы. А против необоснованных ошибок нет никакого противоядия. Предусмотреть, что игрок не обработает мяч в центре поля — никто не может, против этого ничего сделать невозможно. Все, двигаемся дальше», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    «Ростов» упустил возможность сравняться с «Зенитом» на вершине турнирной таблицы. У команды Валерия Карпина 20 очков и третья позиция. 0

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