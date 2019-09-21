«Вильярреал» одержал домашнюю победу над «Вальядолидом»

В рамках пятого тура испанской Примерыпринимал. Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.

На 77-й минуте «Вильярреал» вышел вперед благодаря голу Санти Касорлы с пенальти, а на 89-й Хавьер Онтиверос поставил точку в матче.

«Вильярреал» набрал 8 очков и после своего матча поднялся на третье место в таблице Примеры. У «Вальядолида» — 13 очков и пятнадцатая позиция.