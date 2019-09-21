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    «Вильярреал» одержал домашнюю победу над «Вальядолидом»

    Примера Футбол Испании Вильярреал Вальядолид Календарь Примеры
    В рамках пятого тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Вальядолид». Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.

    Санти Касорла
    Санти Касорла

    На 77-й минуте «Вильярреал» вышел вперед благодаря голу Санти Касорлы с пенальти, а на 89-й Хавьер Онтиверос поставил точку в матче.

    «Вильярреал» набрал 8 очков и после своего матча поднялся на третье место в таблице Примеры. У «Вальядолида» — 13 очков и пятнадцатая позиция.

    Примера. 5-й тур
    «Вильярреал» — «Вальядолид» — 2:0 (0:0)
    Голы: Касорла, 77 — с пенальти (1:0). Онтиверос, 89 (2:0)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Пау Торрес, Кинтилья, Касорла, Иборра (Онтиверос, 74), Мойсес Гомес (Чиквуэзе, 66), Замбо, Бакка (Токо-Экамби, 58), Морено«Вальядолид»: Масип, Кико Оливас, Барба, Порро, Антоньито, Салису, Мичел (Эрвиас, 80), Алькарас, Оскар Плано (Ануар, 75), Рамирес (Рубио, 66), ГвардьолаПредупреждения: Кинтилья, 40. Иборра, 45+3. Барба, 60
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