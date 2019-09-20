«Шальке» — «Майнц»: счет матча 2:1, обзор голов

в домашнем матче пятого тура немецкой Бундеслиги обыграл— 2:1.

Хозяева вышли вперед на 36-й минуте, когда Амин Арит сделал передачу в чужую штрафную площадь, а Суат Сердар вторым касанием отправил мяч в ворота.

Гости отыгрались на 74-й минуте усилиями Карима Онисиво, который нанес великолепный удар в верхний угол с линии штрафной площади.

И все же гельзенкирхенская команда вырвала победу на 89-й минуте — Арит точно пробил в дальний нижний угол метров с двадцати.

В турнирной таблице Бундеслиги «Шальке» занимает второе место (10 очков), а «Майнц» — 16-е (3 очка). 0