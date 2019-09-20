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    «Шальке» вырвал победу у «Майнца»

    «Шальке» — «Майнц»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Шальке» в домашнем матче пятого тура немецкой Бундеслиги обыграл «Майнц» — 2:1.

    Футболисты «Шальке»
    Футболисты «Шальке»

    Хозяева вышли вперед на 36-й минуте, когда Амин Арит сделал передачу в чужую штрафную площадь, а Суат Сердар вторым касанием отправил мяч в ворота.

    Гости отыгрались на 74-й минуте усилиями Карима Онисиво, который нанес великолепный удар в верхний угол с линии штрафной площади.

    И все же гельзенкирхенская команда вырвала победу на 89-й минуте — Арит точно пробил в дальний нижний угол метров с двадцати.

    В турнирной таблице Бундеслиги «Шальке» занимает второе место (10 очков), а «Майнц» — 16-е (3 очка). 0

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