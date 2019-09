«Бавария» установила рекорд ЛЧ по количеству побед подряд в стартовых матчах

разгромила(3:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Для мюнхенской команды эта победа стала 16-й в стартовых матчах главного клубного турнира Европы подряд. Это рекорд Лиги чемпионов, сообщает OptaFranz.

Прежнее достижение также принадлежало «Баварии». Последний раз мюнхенцы терпели поражение в стартовом матче 16 сентября 2002 года от «Депортиво» (2:3).

В следующем туре «Бавария» отправится в гости к «Тоттенхэму». Встреча состоится 1 октября.

