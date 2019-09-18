Роналду: Я заслуживаю больше наград, чем Месси

Нападающийрассказал о своих отношениях с форвардоми о выигранных наградах.

«Месси вошел в историю футбола, но думаю, что у меня должно быть шесть, семь или восемь "Золотых мячей", чтобы быть выше него. Мне бы это понравилось. Думаю, я этого заслужил.

Наши с Лионелем отношения? Мы не друзья, но делим одну сцену в течение 15 лет. Я знаю, что он подталкивает меня к развитию, а я подталкиваю его.

Я не бегу за рекордами, это рекорды бегут за мной. Я одержим успехом и не считаю, что это что-то плохое. Это меня мотивирует. Если тебе не хватает мотивации, нужно заканчивать», — заявил Роналду в интервью Sky Sports.

Напомним, что в данный момент на счету Роналду и Месси по пять «Золотых мячей». 0