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    Семак: «Лион» — сбалансированная команда с огромным потенциалом

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче против «Лиона» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «То, что главный тренер "Лиона" проведет первый матч в этом качестве на таком серьезном уровне нельзя использовать абсолютно.

    Все когда-то начинают на любом уровне. Не думаю, что есть плюсы или минусы. Команда хорошая, молодая. К тому же, играет дома, а все дома хотят побеждать.

    Всегда с удовольствием возвращаюсь во Францию. Что касается "Лиона", то мало матчей пока сыграно, чтобы говорить о такой тенденции.

    Думаю, "Лион" будет только подниматься вверх по турнирной таблице чемпионата Франции.

    Успешный опыт игры против "Лиона" в прошлом? Никакой связи нет абсолютно. Новый турнир, нас ждет интересный и сложный матч. Группа достаточно ровная во всех аспектах.

    "Лион" — очень молодая команда. В конце прошлого сезона приобрела нескольких игроков, кого-то за приличные деньги.

    Есть лидеры, которые играют хорошо на протяжении последних лет. В целом, хорошо сбалансированная команда с огромным потенциалом.

    Что касается дальних ударов, то в первую очередь нужно иметь исполнителей, которые могут бить издалека. В "Лионе" они есть. Нам нужно допускать как можно меньше ударов из таких зон.

    Мы знаем, что защитник "Лиона" Денайер восстановился. Кто лучше, а кто хуже — будет выбирать главный тренер. Оба защитника — очень хорошие.

    Проблемы в качественных исполнителей у главного тренера "Лиона" точно нет. Мы же будем играть так, как запланировали», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0

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