Семак: «Лион» — сбалансированная команда с огромным потенциалом

Главный тренер «Зенита»высказался о матче противв первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«То, что главный тренер "Лиона" проведет первый матч в этом качестве на таком серьезном уровне нельзя использовать абсолютно.

Все когда-то начинают на любом уровне. Не думаю, что есть плюсы или минусы. Команда хорошая, молодая. К тому же, играет дома, а все дома хотят побеждать.

Всегда с удовольствием возвращаюсь во Францию. Что касается "Лиона", то мало матчей пока сыграно, чтобы говорить о такой тенденции.

Думаю, "Лион" будет только подниматься вверх по турнирной таблице чемпионата Франции.

Успешный опыт игры против "Лиона" в прошлом? Никакой связи нет абсолютно. Новый турнир, нас ждет интересный и сложный матч. Группа достаточно ровная во всех аспектах.

"Лион" — очень молодая команда. В конце прошлого сезона приобрела нескольких игроков, кого-то за приличные деньги.

Есть лидеры, которые играют хорошо на протяжении последних лет. В целом, хорошо сбалансированная команда с огромным потенциалом.

Что касается дальних ударов, то в первую очередь нужно иметь исполнителей, которые могут бить издалека. В "Лионе" они есть. Нам нужно допускать как можно меньше ударов из таких зон.

Мы знаем, что защитник "Лиона" Денайер восстановился. Кто лучше, а кто хуже — будет выбирать главный тренер. Оба защитника — очень хорошие.

Проблемы в качественных исполнителей у главного тренера "Лиона" точно нет. Мы же будем играть так, как запланировали», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0