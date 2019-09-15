ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Урал» Без тренера и без игры. Гол Жиго не спас «Спартак» от очередного унижения
  • 23:58
    • «Барселона» разгромила «Валенсию», Суарес оформил дубль
  • 23:47
    • «Интер» в большинстве одолел «Удинезе»
  • 21:23
    • «Манчестер Сити» проиграл «Норвичу»
  • 20:58
    • «Локомотив» обыграл «Сочи» благодаря голу Крыховяка
  • 18:26
    • «Спартак» в Москве проиграл «Уралу»
    Все новости спорта

    «Ювентус» уступил лидерство в Серии А впервые за 560 дней

    Серия A Футбол Италии Ювентус Фиорентина Календарь Серии А
    «Ювентус» в третьем туре чемпионата Италии сыграл вничью с «Фиорентиной» (0:0).

    «Фиорентина» — «Ювентус»
    «Фиорентина» — «Ювентус»

    Таким образом, «бьянконери» помимо двух очков упустили также и лидирующую строчку, на которой расположился «Интер» во главе с Антонио Конте.

    В последний раз туринцы не были на первом месте в таблице 3 марта 2018 года, тогда лидировал «Наполи».

    В четвертом туре «Ювентус» сыграет с «Вероной». Матч состоится в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» 21 сентября, начало — в 19:00 мск.

    «Ювентус» является действующим чемпионом Серии А. Последний титул стал для команды из Турина восьмым подряд. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Символическая сборная, которая может обыграть кого угодно
  • 12/09/2019 в 19:20
    •
  • Прогноз
  • СПАЛ — «Лацио»
  • 1.70
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Эйбар» свою традицию?
  • «Эйбар» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Поднимется ли «Оренбург» со дна таблицы после матча с «Рубином»?
  • «Оренбург» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Справится ли «Севилья» с «Алавесом» в гостях?
  • «Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» одолел «Леванте», «Атлетико» проиграл «Реал Сосьедаду», «Барса» разгромила «Валенсию»Результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании 00:100
  • 08:58
    • Фьюри победил Валлина перед повторным поединком с Уайлдером
  • 10:39
    • «Ювентус» уступил лидерство в Серии А впервые за 560 дней
  • 10:25
    • Федерация футбола Испании хочет натурализовать Фати
    «Зенит» Футбол РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» проиграл «Урал», «Локо» одолел «Сочи»Обзор матчей девятого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:130
  • Экспресс дня

  • Вернет ли себе «Краснодар» лидерство в РПЛ?
  • 3.41
    •
  • 10:11
    • Быстров: Кононов не руководит игроками «Спартака»
  • 08:43
    • ПСВ разгромил «Витесс» Слуцкого
  • 08:29
    • Младший сын Симеоне стал игроком «Атлетико»
    Сандро Шварц Футбол Величие Бундеслиги. Неочевидные причины следить за футболом в ГерманииЗдесь воспитывают звезд, которые затем покоряют всю Европу Вчера в 12:560
  • 08:14
    • Комличенко оформил дубль в чемпионате Чехии
  • 08:00
    • Гейджи победил Серроне в главном бою турнира UFC в Ванкувере
  • 20:36
    • Сборная России обыграла Северную Македонию на волейбольном ЧЕ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие