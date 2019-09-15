«Ювентус» уступил лидерство в Серии А впервые за 560 дней

в третьем туре чемпионата Италии сыграл вничью с(0:0).

Таким образом, «бьянконери» помимо двух очков упустили также и лидирующую строчку, на которой расположился «Интер» во главе с Антонио Конте.

В последний раз туринцы не были на первом месте в таблице 3 марта 2018 года, тогда лидировал «Наполи».

В четвертом туре «Ювентус» сыграет с «Вероной». Матч состоится в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» 21 сентября, начало — в 19:00 мск.

«Ювентус» является действующим чемпионом Серии А. Последний титул стал для команды из Турина восьмым подряд. 0