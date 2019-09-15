«Севилья» минимально обыграла «Алавес»

«Алавес»- «Севилья»
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Единственный в матче гол был забит на 37-й минуте. Его автором стал Жоан Жордан.
«Севилья» набрала 10 очков и возглавила таблицу Примеры. У «Алавеса» после четырех туров в активе 5 очков и одиннадцатое место.
Примера. 4-й тур
«Алавес» — «Севилья» — 0:1 (0:1)
Гол: Жоан Жордан, 37«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Вакасо, Понс (Берк, 46), Хоселу, Лукас (Гарсия, 59), Алейш Видаль (Сайнс, 70)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Васкес, 78), Жоан Жордан (Гудель, 67), де Йонг (Эрнандес, 70), ОкампосПредупреждения: Берк, 47. Каррису, 58. Регилон, 75. Дуарте, 77. Гудель, 90. Сайнс, 90+1. Вакасо, 90+2. Окампос, 90+2. Диегу Карлос, 90+2. Лагуардия, 90+2