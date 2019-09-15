ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ансу Фати снова стал героем «Барселоны»«Барселона»: смешанные чувства перед выездом в Дортмунд
  • 18:31
    • ЦСКА в большинстве выиграл у «Тамбова»
  • 17:22
    • Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
  • 16:01
    • «Оренбург» вырвал победу у «Рубина»
  • 15:14
    • Цорн: Кононов не подал в отставку после поражения от «Урала»
  • 12:34
    • Назначена бригада арбитров на матч ЛЧ «Лион» — «Зенит»
    Все новости спорта

    «Севилья» минимально обыграла «Алавес»

    Примера Футбол Испании Севилья Алавес Календарь Примеры
    «Севилья» обыграла «Алавес» в матче четвертого тура испанской Примеры.

    «Алавес»- «Севилья»
    «Алавес»- «Севилья»

    Единственный в матче гол был забит на 37-й минуте. Его автором стал Жоан Жордан.

    «Севилья» набрала 10 очков и возглавила таблицу Примеры. У «Алавеса» после четырех туров в активе 5 очков и одиннадцатое место.

    Примера. 4-й тур
    «Алавес» — «Севилья» — 0:1 (0:1)
    Гол: Жоан Жордан, 37«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Вакасо, Понс (Берк, 46), Хоселу, Лукас (Гарсия, 59), Алейш Видаль (Сайнс, 70)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Каррису, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Васкес, 78), Жоан Жордан (Гудель, 67), де Йонг (Эрнандес, 70), ОкампосПредупреждения: Берк, 47. Каррису, 58. Регилон, 75. Дуарте, 77. Гудель, 90. Сайнс, 90+1. Вакасо, 90+2. Окампос, 90+2. Диегу Карлос, 90+2. Лагуардия, 90+2
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Валенсия» была обречена на кризис
  • 13/09/2019 в 02:19
    •
  • Прогноз
  • «Бетис» — «Хетафе»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Арсенал» «Уотфорд» с новым менеджером?
  • «Уотфорд» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • Удержит ли «Краснодар» лидерство в РПЛ после матча с «Крыльями»?
  • «Краснодар» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Выстоит ли «Падерборн 07» против «Шальке-04»?
  • «Падерборн 07» — «Шальке-04». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Спартак» — «Урал» Футбол Без тренера и без игры. Гол Жиго не спас «Спартак» от очередного униженияПоражение «Спартака» от «Урала» — в нашем обзоре прессы 01:240
  • 18:07
    • «Борнмут» одержал домашнюю победу над «Эвертоном»
  • 17:53
    • Алаба выбыл на неопределенный срок
  • 17:39
    • «Динамо» уничтожило «Уфу» в молодежном первенстве
    Мохаммед Салах Футбол АПЛ. «Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла», «МЮ» обыграл «Лестер», «Ман Сити» проиграл «Норвичу»Обзор матчей 5 тура английской Премьер-лиги 18:090
  • Экспресс дня

  • Вернет ли себе «Краснодар» лидерство в РПЛ?
  • 3.41
    •
  • 16:48
    • Российские волейболистки одержали вторую победу на Кубке мира
  • 16:34
    • «Локомотив» рассказал о травмах Миранчука и Хеведеса
  • 16:19
    • Месси приступил к тренировкам в общей группе
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» одолел «Леванте», «Атлетико» проиграл «Реал Сосьедаду», «Барса» разгромила «Валенсию»Результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании 17:080
  • 15:44
    • «Тамбов» — ЦСКА: стали известны составы команд
  • 15:29
    • «Эспаньол» одержал волевую победу над «Эйбаром»
  • 12:50
    • «Оренбург» и «Рубин» огласили стартовые составы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие