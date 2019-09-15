«Севилья» минимально обыграла «Алавес»

обыгралав матче четвертого тура испанской Примеры.

Единственный в матче гол был забит на 37-й минуте. Его автором стал Жоан Жордан.

«Севилья» набрала 10 очков и возглавила таблицу Примеры. У «Алавеса» после четырех туров в активе 5 очков и одиннадцатое место.