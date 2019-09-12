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    Зидан утратил доверие руководства «Реала»

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перестал пользоваться доверием со стороны руководства клуба.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    По информации AS, главной причиной недовольства французским специалистом являются результаты команды.

    С момента прихода на позицию главного тренера в марте текущего года мадридцы под руководством Зидана провели 14 матчей, в которых одержали 6 побед, 4 раза сыграли вничью и 4 раза проиграли.

    Тренеру ставят в вину уход из клуба вратаря Кейлора Наваса, защитника Серхио Регилона, а также полузащитников Даниеля Себальоса и Маркоса Льоренте.

    Руководство клуба недовольно малым количеством игрового времени бразильца Винисиуса Жуниора, который в будущем должен был стать одним из лидеров команды.

    В августе СМИ сообщали, что Зидан близок к уходу из столичного клуба из-за нежелания президента испанцев Флорентино Переса приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. 0

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