Зидан утратил доверие руководства «Реала»

Главный тренер «Реала»перестал пользоваться доверием со стороны руководства клуба.

По информации AS, главной причиной недовольства французским специалистом являются результаты команды.

С момента прихода на позицию главного тренера в марте текущего года мадридцы под руководством Зидана провели 14 матчей, в которых одержали 6 побед, 4 раза сыграли вничью и 4 раза проиграли.

Тренеру ставят в вину уход из клуба вратаря Кейлора Наваса, защитника Серхио Регилона, а также полузащитников Даниеля Себальоса и Маркоса Льоренте.

Руководство клуба недовольно малым количеством игрового времени бразильца Винисиуса Жуниора, который в будущем должен был стать одним из лидеров команды.

В августе СМИ сообщали, что Зидан близок к уходу из столичного клуба из-за нежелания президента испанцев Флорентино Переса приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. 0