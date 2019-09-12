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    В АПЛ хотят расширить список ситуаций с использованием VAR

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Издание Daily Mail сообщает, что руководство АПЛ хочет увеличить список ситуаций, в которых требуется вмешательство VAR. По их мнению, в играх лиги очень часто случаются спорные ситуации, которые не попадают в список, установленный ранее.

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    Фрагмент матча «Челси» — «Шеффилд Юнайтед»

    На данный момент в Премьер-лиге разрешено применять систему в четырех случаях: если судья перепутал футболистов команд, если нужно просмотреть повтор после взятия ворот, если есть сомнения касательно ситуации с пенальти и если есть прецедент для красной карточки.

    В правлении лиги считают, что список может быть гораздо больше и новый сезон это доказал. В связи с этим руководители активно сотрудничают с председателем судейского корпуса Майком Райли, чтобы внести поправки в регламент проведения матчей. 0

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