В АПЛ хотят расширить список ситуаций с использованием VAR

Издание Daily Mail сообщает, что руководствохочет увеличить список ситуаций, в которых требуется вмешательство VAR. По их мнению, в играх лиги очень часто случаются спорные ситуации, которые не попадают в список, установленный ранее.

На данный момент в Премьер-лиге разрешено применять систему в четырех случаях: если судья перепутал футболистов команд, если нужно просмотреть повтор после взятия ворот, если есть сомнения касательно ситуации с пенальти и если есть прецедент для красной карточки.

В правлении лиги считают, что список может быть гораздо больше и новый сезон это доказал. В связи с этим руководители активно сотрудничают с председателем судейского корпуса Майком Райли, чтобы внести поправки в регламент проведения матчей. 0