ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин де БрейнеКвалификация Евро-2020. Лукаку забил 49-й гол, де Брейне оформил ассистентский хет-трик
  • 00:13
    • Франция крупно обыграла Андорру, Турция разгромила Молдавию
  • 00:00
    • Португалия разгромила Литву, Сербия одолела Люксембург
  • 23:43
    • Англия забила пять мячей Косово, Чехия разгромила Черногорию
  • 23:21
    • Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Нигерией
  • 22:02
    • «Спартак» в овертайме проиграл «Авангарду»
    Все новости спорта

    Роналду: Важно было продолжить победную серию

    Сборная Португалии Португалия Евро-2020
    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче квалификации Евро-2020 с Литвой (5:1), в котором он оформил покер.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    «Я хорошо провожу время, у команды тоже все хорошо. Я счастлив и наслаждаюсь этим моментом не потому, что забил голы, а из-за уровня, который мы демонстрируем в последние годы. Я должен продолжать помогать сборной.

    Самым сложным было одержать победу в Сербии. Сегодня важно было продолжить победную серию. Мы все ближе к Евро.

    У нас скоро две игры — одна дома, а другая в гостях. Я думаю, что будет достаточно, если мы выиграем один из этих матчей», — сказал Роналду A bola.

    Сборная Португалии набрала 8 очков и занимает второе место в группе В, с отставанием от Украины в 5 очков и одним матчем в запасе.

    Команде Фернанду Сантуша предстоит провести еще 4 матча: дома и в гостях с Люксембургом, а также в гостях с Украиной и дома с Литвой. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Португалия сделала большой шаг к Евро-2020
  • 08/09/2019 в 17:17
    •
  • Прогноз
  • «Фортуна» — «Вольфсбург»
  • 1.67
  • Послезавтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли Аргентина Мексику?
  • Аргентина — Мексика. Прогноз и ставки
  • 6.00
    •
  • Как сложится римейк финала Кубка Америки?
  • Бразилия — Перу. Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Возьмет ли «Амур» реванш за поражение 5 сентября?
  • «Амур» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Серж Гнабри Футбол Упадок «немецкой машины». Пять причин неудач команды ЛеваЧемпионы мира 2014 года никак не выйдут из пике 09/09/2019 в 14:100
  • 21:35
    • Дженгиз Ундер вылетел на пять недель из-за травмы
  • 23:02
    • «Ювентус» может распрощаться с Бернардески
  • 22:25
    • Брат Поля Погба: Обсуждался переезд в Испанию
    Рафаэль Надаль и Даниил Медведев Теннис Эпичная битва в Нью-Йорке. Медведев проиграл, но боролся до последнегоРоссийскому теннисисту не удалось выиграть US Open 09/09/2019 в 10:220
  • Экспресс дня

  • Сборная Англии прервет беспроигрышную серию Косово
  • 4.52
    •
  • 01:47
    • Сантуш: Роналду — лучший в мире
  • 01:23
    • Саутгейт: Англия показала разрушительную мощь в атаке
  • 01:14
    • Роналду: Важно было продолжить победную серию
    Роналду забил свой 89-й мяч за сборную Футбол Португалия сделала большой шаг к Евро-2020Реакция прессы на матч Сербия — Португалия 08/09/2019 в 17:170
  • 18:51
    • Азмун прокомментировал победу своей сборной
  • 18:32
    • Рамос: Ван Дейк отличный защитник
  • 17:54
    • Серхио Рамос заступился за Гарета Бэйла
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие