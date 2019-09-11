Роналду: Важно было продолжить победную серию

Нападающий сборной Португалиипрокомментировал победу в матче квалификации Евро-2020 с Литвой (5:1), в котором он оформил покер.

«Я хорошо провожу время, у команды тоже все хорошо. Я счастлив и наслаждаюсь этим моментом не потому, что забил голы, а из-за уровня, который мы демонстрируем в последние годы. Я должен продолжать помогать сборной.

Самым сложным было одержать победу в Сербии. Сегодня важно было продолжить победную серию. Мы все ближе к Евро.

У нас скоро две игры — одна дома, а другая в гостях. Я думаю, что будет достаточно, если мы выиграем один из этих матчей», — сказал Роналду A bola.

Сборная Португалии набрала 8 очков и занимает второе место в группе В, с отставанием от Украины в 5 очков и одним матчем в запасе.

Команде Фернанду Сантуша предстоит провести еще 4 матча: дома и в гостях с Люксембургом, а также в гостях с Украиной и дома с Литвой. 0