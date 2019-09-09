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    Черышев выйдет в старте сборной России на матч с Казахстаном

    Россия — Казахстан: составы, коэффициенты, онлайн

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Определились стартовые составы сборных Казахстана и России на матч шестого тура группового этапа квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    Встреча пройдет 9 сентября на стадионе «Калининград». Начало игры — 21:45 по московскому времени.

    Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков, Ахметов, Ан. Миранчук, Оздоев, Головин, Дзюба, Черышев.

    Запасные: Лунев, Джанаев, Нойштедтер, Беляев, Смолов, Камболов, Зобнин, Кудряшров, Комличенко, Ионов, З. Бакаев, Петров.

    Казахстан: Непогодов, Ерланов, Малый, Марочкин, Бейсебеков, Перцух, Абикен, Шомко, Федин, Жуков, Щеткин.

    Запасные: Покатилов, Шацкий, Дмитренко, Куат, Мужиков, Тагыберген, Исламхан, Вороговский, Досмагамбетов, Аймбетов.

    После пяти туров сборная России набрала 12 очков и занимает второе место в группе I. У Казахстана семь очков и третье место.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение России. Коэффициент на ее победу — 1.20, на ничью — 8.26, тогда как на успех Казахстана — 19.40.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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