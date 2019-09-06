Молодежная сборная России с победы стартовала в отборе на Евро-2021

Иван Дивеев
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Встреча завершилась победой россиян со счетом 1:0.
На 20-й минуте счет в матче открыл Игорь Дивеев.
С 59-й минуты сборная Сербии играла в меньшинстве после удаления Ивана Илича.
В следующем матче молодежная сборная России 10 сентября на выезде сыграет против сборной Болгарии.
Евро-2021 (U-21). Квалификация
Россия U21 — Сербия U21 — 1:0 (1:0)
Гол: Дивеев, 20Россия U-21: Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Калугин, Степанов, Ломовицкий (Лесовой, 90+1), Обляков, Умяров, Кучаев (Грулев, 71), Чалов (Игнатьев, 80)Сербия U-21: М.Илич, Терзич, Павлович, С.Маркович (Златанович, 69), Деветак, Аджич (Бирманчевич, 64), И.Илич, Петрович (Машович, 57), Л.Илич, Влахович (Тедич, 57), Йовелич (Рачич, 64)Предупреждения: Евгеньев, 22. Петрович, 37. Деветак, 38. И.Илич, 40. Дивеев, 47. С.Маркович, 66. Ломовицкий, 71. Сафонов, 90+3Удаление: И.Илич, 58 (срыв атаки, вторая ж.к.)