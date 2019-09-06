ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар СульшерДно уже близко. Кто тянет команду Сульшера вниз?
  • 21:38
    • «Локомотив» дома уступил «Торпедо»
  • 21:06
    • Молодежная сборная России с победы стартовала в отборе на Евро-2021
  • 20:35
    • Шотландия и Россия назвали стартовые составы
  • 20:14
    • Источник: Месси изучает возможность перехода в «Ньюэллс Олд Бойз»
  • 19:44
    • «Автомобилист» нанес СКА первое поражение в сезоне
    Все новости спорта

    Молодежная сборная России с победы стартовала в отборе на Евро-2021

    Сборная России Футбол России Сборная Сербии
    Молодежная сборная России обыграла сборную Сербии в стартовом матче квалификации на чемпионат Европы-2021.

    Иван Дивеев
    Иван Дивеев

    Встреча завершилась победой россиян со счетом 1:0.

    На 20-й минуте счет в матче открыл Игорь Дивеев.

    С 59-й минуты сборная Сербии играла в меньшинстве после удаления Ивана Илича.

    В следующем матче молодежная сборная России 10 сентября на выезде сыграет против сборной Болгарии.

    Евро-2021 (U-21). Квалификация
    Россия U21 — Сербия U21 — 1:0 (1:0)
    Гол: Дивеев, 20Россия U-21: Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Калугин, Степанов, Ломовицкий (Лесовой, 90+1), Обляков, Умяров, Кучаев (Грулев, 71), Чалов (Игнатьев, 80)Сербия U-21: М.Илич, Терзич, Павлович, С.Маркович (Златанович, 69), Деветак, Аджич (Бирманчевич, 64), И.Илич, Петрович (Машович, 57), Л.Илич, Влахович (Тедич, 57), Йовелич (Рачич, 64)Предупреждения: Евгеньев, 22. Петрович, 37. Деветак, 38. И.Илич, 40. Дивеев, 47. С.Маркович, 66. Ломовицкий, 71. Сафонов, 90+3Удаление: И.Илич, 58 (срыв атаки, вторая ж.к.)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Черчесов ставит на опыт
  • 27/08/2019 в 18:51
    •
  • Прогноз
  • Шотландия — Россия
  • 1.65
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Потеряет ли сборная России очки в Глазго?
  • Шотландия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Подарят ли Германия и Нидерланды еще один результативный матч?
  • Германия — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Будут ли нули на табло?
  • Словакия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть4000 рублей для новичков
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Неймар остался в ПСЖ. Кто выиграл, а кто проиграл?Рассматриваем победителей и проигравших из-за несостоявшегося трансфера бразильца 04/09/2019 в 14:050
  • 16:48
    • Названы сроки восстановления Алексея Миранчука
  • 16:32
    • В КХЛ легализуют аренду игроков
  • 13:08
    • Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
    Погба пока что остается в «МЮ» Футбол Топ-7 неразрешенных трансферных вопросов летаЧто топ-клубам Европы не удалось минувшим летом? 04/09/2019 в 03:280
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Россия увезти из Шотландии три очка?
  • 3.82
    •
  • 21:19
    • Отбор на Евро-2020: Белоруссия одержала первую победу, Казахстан сыграл вничью
  • 19:58
    • «Витязь» всухую обыграл «Магнитку»
  • 19:30
    • Нурмагомедов: План один — валить и бить
    Даниил Медведев Теннис Медведев победил Вавринку и американскую публикуСМИ — о победе Медведева над Вавринкой в четвертьфинале US Open 04/09/2019 в 11:450
  • 13:24
    • Павлюченко: Шотландцы, как приверженцы британского футбола, будут атаковать с флангов
  • 13:19
    • Сборная России проиграла Польше на чемпионате мира
  • 13:10
    • Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча Шотландия — Россия
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие