Джейдон Санчо не исключает возвращения в Англию

Как сообщает издание SportBild, английский полузащитник дортмундскойне исключает своего возвращение в Англию. Кроме того, футболист не против выступить в Ла Лиге.

«Я не могу видеть будущее, но я был бы не против. Также не стал бы исключать вариант с Ла Лигой, но сейчас нельзя ничего сказать.

В Германии давление медиа намного слабее. Думаю, это помогает мне оставаться сосредоточенным.

Я счастлив, что могу играть — это самое важное. Я просто помогаю своей команде и учусь чему-то каждый раз, когда выхожу на поле»,

Ранее поступала информация о том, что игроком активно интересуются представители «Манчестер Сити», который является родным для Санчо клубом, а также «Манчестер Юнайтед». 0