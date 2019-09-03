Данил Круговой рассказал о своей зарплате в «Зените» и «Уфе»

Футболистрассказал о том, какую зарплату он получает в питерском клубе. Таким образом, он опроверг слухи о том, что якобыи «Зенит» предлагали ему 2 и 3 млн рублей в месяц, сообщает Sports.Ru

«Не понимаю, откуда вообще эта информация. "Зенит" и ЦСКА предлагали одинаковые условия, и там не такие цифры. Сказать точнее не могу — в контракте написано, что нельзя разглашать зарплату. И не понимаю, кому интересно, сколько получает футболист — заняться нечем что ли. Интересовались бы футболом, смотрели его», — заявил Круговой.

Футболист рассказал, что сейчас в «Зените» ему платят около одного миллиона рублей в месяц. В «Уфе», где он выступает на правах аренды, ему платят примерно 600 тысяч рублей.

«А зачем мне повышать? У меня была лесенка, но не хватило одного матча, я сломался с "Локомотивом". Если бы провел стыковой матч, дали бы 150. Но я не за деньгами ехал сюда», — сказал Круговой в интервью Sports.Ru. 0