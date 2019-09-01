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    «Спартак» подтвердил подписание Крала

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    «Спартак» на своем официальном сайте объявил о приобретении у пражской «Славии» полузащитника Алекса Крала.

    Алекс Крал
    Алекс Крал

    21-летний чех успешно прошел медосмотр и подписал с «красно-белыми» пятилетний контракт.

    Хавбек родился в словацком Кошице 19 мая 1998 года. Он начинал заниматься футболом в Брно, а в 13 лет перешел в академию «Славии», где обучался до 2017-го, после чего стал игроком «Теплице».

    Успешно проявив себя за полтора сезона на взрослом уровне, в январе нынешнего года Крал вернулся в «Славию», в составе которой стал чемпионом Чехии и обладателем Кубка страны. На днях он помог пражанам пробиться в групповой этап Лиги чемпионов через квалификацию.

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