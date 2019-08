Защитник «Арсенала» перешел в «Реал Сосьедад»

Защитникперешел из лондонского, сообщает официальный сайт испанского клуба.

33-летний футболист заключил с клубом из Сан-Себастьяна контракт до июня 2021 года.

Монреаль выступал за «Арсенал» с 2013 года. В лондонский клуб игрок перешел из «Малаги».

В составе «Арсенала» Монреаль провел 251 матч, в котором забил 10 голов, и трижды выиграл Кубок Англии. В его активе 22 матча за сборную Испании.

✍️ OFFICIAL ANNOUNCEMENT: Real Sociedad and @Arsenal have agreed the transfer of @_nachomonreal. Welcome Nacho! 🔵⚪️🔵 #MonrealTxuriUrdin #AurreraReala ⬇️https://t.co/KyoZ54hxvF