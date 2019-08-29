Ван Дейк стал лучшим игроком сезона по версии УЕФА, Люси Бронз — лучшая футболистка

В прошлом сезоне голландец вместе с мерсисайдским клубом стал победителем Лиги чемпионов.
В число номинантов также вошли форвард Криштиану Роналду («Ювентус») и нападающий Лионель Месси («Барселона»).
Отметим, что Вирджил ван Дейк также получил награду лучшему защитнику прошлого сезона Лиги чемпионов, а Лионель Месси был признан лучшим нападающим.
Награда лучшему вратарю ушла голкиперу «Ливерпуля» Аллисону Беккеру, а лучшим полузащитником стал Фрэнки Де Йонг, в прошлом сезоне выступавший за «Аякс», а теперь ставший игроком «Барселоны».
Защитник «Лиона» Люси Бронз была признана лучшей футболисткой сезона-2018/19 по версии УЕФА.
В число номинанток также вошли Амандин Анри и Ада Хегерберг (обе «Лион»).
✨ 2018/19 UEFA Men's Player of the Year ✨— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019
🏆 𝐕𝐀𝐍 𝐃𝐈𝐉𝐊#UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/B6PurZkmK7