Ван Дейк стал лучшим игроком сезона по версии УЕФА, Люси Бронз — лучшая футболистка

Защитник «Ливерпуля»признан лучшим игроком сезона 2018/19 по версии УЕФА.

Президент УЕФА Александер Чеферин поздравляет Вирджила ван Дейка uefa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

В прошлом сезоне голландец вместе с мерсисайдским клубом стал победителем Лиги чемпионов.

В число номинантов также вошли форвард Криштиану Роналду («Ювентус») и нападающий Лионель Месси («Барселона»).

Отметим, что Вирджил ван Дейк также получил награду лучшему защитнику прошлого сезона Лиги чемпионов, а Лионель Месси был признан лучшим нападающим.

Награда лучшему вратарю ушла голкиперу «Ливерпуля» Аллисону Беккеру, а лучшим полузащитником стал Фрэнки Де Йонг, в прошлом сезоне выступавший за «Аякс», а теперь ставший игроком «Барселоны».

Защитник «Лиона» Люси Бронз была признана лучшей футболисткой сезона-2018/19 по версии УЕФА.

В число номинанток также вошли Амандин Анри и Ада Хегерберг (обе «Лион»).

0