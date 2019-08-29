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    Ван Дейк стал лучшим игроком сезона по версии УЕФА, Люси Бронз — лучшая футболистка

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    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком сезона 2018/19 по версии УЕФА.

    Президент УЕФА Александер Чеферин поздравляет Вирджила ван Дейка
    Президент УЕФА Александер Чеферин поздравляет Вирджила ван Дейка

    В прошлом сезоне голландец вместе с мерсисайдским клубом стал победителем Лиги чемпионов.

    В число номинантов также вошли форвард Криштиану Роналду («Ювентус») и нападающий Лионель Месси («Барселона»).

    Отметим, что Вирджил ван Дейк также получил награду лучшему защитнику прошлого сезона Лиги чемпионов, а Лионель Месси был признан лучшим нападающим.

    Награда лучшему вратарю ушла голкиперу «Ливерпуля» Аллисону Беккеру, а лучшим полузащитником стал Фрэнки Де Йонг, в прошлом сезоне выступавший за «Аякс», а теперь ставший игроком «Барселоны».

    Защитник «Лиона» Люси Бронз была признана лучшей футболисткой сезона-2018/19 по версии УЕФА.

    В число номинанток также вошли Амандин Анри и Ада Хегерберг (обе «Лион»).

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