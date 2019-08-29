Президент «Ромы» одобрил возможный трансфер лидера «Шахтера»

Президент римскойодобрил возможное приобретение бразильского полузащитника донецкого, утверждает Corriere dello Sport.

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По данным источника, изначально босс итальянского клуба был против больших расходов ради трансфера Тайсона, но теперь изменил мнение. «Шахтер» оценивает бразильца в € 30 млн. На покупке Тайсона настаивает главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, который ранее тренировал «Шахтер».

В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 35 матчах за «Шахтер» во всех турнирах, в которых стал автором 6 забитых мячей и отдал 15 голевых передач. Контракт игрока с украинским клубом действует до лета 2021 года. 0