Президент «Ромы» одобрил возможный трансфер лидера «Шахтера»

Тайсон
ФК «Шахтер»
По данным источника, изначально босс итальянского клуба был против больших расходов ради трансфера Тайсона, но теперь изменил мнение. «Шахтер» оценивает бразильца в € 30 млн. На покупке Тайсона настаивает главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, который ранее тренировал «Шахтер».
В прошлом сезоне 31-летний хавбек принял участие в 35 матчах за «Шахтер» во всех турнирах, в которых стал автором 6 забитых мячей и отдал 15 голевых передач. Контракт игрока с украинским клубом действует до лета 2021 года. 0