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    • Кононов: Вылет из Лиги Европы — это, конечно же, удар
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    Кононов: Вылет из Лиги Европы — это, конечно же, удар

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    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение «Браге» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

    Олег Кононов
    Олег Кононов

    «Владели преимуществом, не забили свои моменты, у соперника два подхода — два гола.

    Это футбол, на высоком уровне такие моменты не прощают. В перерыве настраивались на борьбу, но, к сожалению, мяч не шел в ворота.

    Это удар для нас, мы все переживаем, но теперь наши мысли все о чемпионате и кубке России.

    Игра против "Зенита"? Посмотрим. Сейчас будем восстанавливаться. Посмотрим, как ребята перенесли этот удар», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Напомним, что «Спартак» по сумме двух матчей проиграл «Браге» (0:1, 1:2) и вылетел из розыгрыша Лиги Европы. 0

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