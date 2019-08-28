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    Экс-врач сборной Колумбии: Хамес Родригес — лентяй

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    Бывший врач сборной Колумбии Эктор Крус рассказал, что все проблемы нападающего «Реала»« Хамеса Родригеса — из-за его лени.

    Хамес Родригес
    Хамес Родригес

    "Хамес — игрок 'Реала', и этому статусу надо соответствовать. Однако колумбиец работает не над своей игрой, а над прической и красотой. Я уже говорил, что в 'Реале' у него будут проблемы, потому что он ленив и не привык тяжело работать.

    Посмотрите на того же Криштиану Роналду: португалец взял недельный отпуск, после чего нанял команду из 15 помощников для подготовки к новому сезону. Хамес же покинул ЧМ-2018 из-за повреждения, после чего позволил себе надолго расслабиться", — отметил врач в комментарии Marca.

    Нынешний сезон 28-летний колумбиец начал в "Реале". Матч с "Сельтой" он провел в запасе, а с "Вальядолидом" отыграл 57 минут. 0

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