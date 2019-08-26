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    Сергей Матвеев рассказал о кадровых проблемах перед матчем с «Олимпиакосом»

    Лига чемпионов Краснодар Олимпиакос Между тем Календарь Лиги чемпионов
    В интервью изданию «Чемпионат» главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился кадровыми проблемами, которые есть в составе на данный момент. Менеджер «быков» назвал футболистов, которые находятся под вопросом перед встречей с «Олимпиакосом».

    Фрагмент матча «Олимпиакос» — «Краснодар»
    Фрагмент матча «Олимпиакос» — «Краснодар»

    «Что касается Ари, сегодня вечером будет последняя консультация у врача, и будет определено его участие в завтрашнем матче.

    Мартыновича завтра не будет, я уже говорил после "Локомотива", что мы сможем рассчитывать на него в матче против "Урала" или уже после длительной паузы на сборные. Мы очень надеемся на быстрое восстановление и помощь этих игроков.

    Кайо тренируется с нами постоянно, он провел несколько матчей за "Краснодар-2". Мы думаем о том, чтобы у него была возможность в ближайших матчах выйти на замену или даже сыграть с первых минут. Пока мы не можем гарантировать на 100%, выйдет он или нет. Мы надеемся на каждого нашего футболиста», — рассказал Матвеев в своем интервью.

    «Краснодар» участвует в квалификации Лиги чемпионов. В последнем раунде клуб противостоит «Олимпиакосу». В рамках первой встречи «черно-зеленые» уступили со счетом 4:0. Ответный матч состоится 27 августа. 0

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