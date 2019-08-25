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    «Барселона» разгромила «Бетис», Гризманн оформил дубль

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    В матче 2-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала домашнюю победу над «Бетисом» со счетом 5:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил Антуан Гризманн (41-я и 50-я минуты), также голы на счету Карлеса Переса (56), Жорди Альбы (60) и Алеиша Видаля (77).

    За «Бетис» отличились Набиль Фекир (15-я минута) и Лоренцо Гарсия (79).

    Лионель Месси участия в матче не принимал.

    Для команды Эрнесто Вальверде это первая победа в сезоне. Напомним, что в первом туре каталонцы уступили «Атлетику» (0:1).

    После двух туров каталонцы имеют в активе три очка. «Бетис» потерпел второе поражение на старте чемпионата.

    В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Осасуной», «Бетис» дома примет «Леганес».

    Примера. 2-й тур
    «Барселона» — «Бетис» — 5:2 (1:1)
    Голы: Фекир, 15 (0:1). Гризманн, 41 (1:1). Гризманн, 50 (2:1). Перес, 56 (3:1). Жорди Альба, 60 (4:1). Видаль, 77 (5:1). Лорен Морон, 79 (5:2)«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Сержи Роберто, Бускетс (Видаль, 74), де Йонг, Рафинья (Фирпо, 81), Гризманн, Перес (Фати, 78)«Бетис»: Мартин, Эмерсон, Бартра, Сидней, Педраса, Фекир, Виллиам Карвалью, Гуардадо (Хоакин, 61), Каналес (Лайнес, 75), Тельо (Каптум, 61), Лорен МоронПредупреждения: Пике, 32. Виллиам Карвалью, 90
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