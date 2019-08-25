«Барселона» разгромила «Бетис», Гризманн оформил дубль

В матче 2-го тура испанской Примерыодержала домашнюю победу надсо счетом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Антуан Гризманн (41-я и 50-я минуты), также голы на счету Карлеса Переса (56), Жорди Альбы (60) и Алеиша Видаля (77).

За «Бетис» отличились Набиль Фекир (15-я минута) и Лоренцо Гарсия (79).

Лионель Месси участия в матче не принимал.

Для команды Эрнесто Вальверде это первая победа в сезоне. Напомним, что в первом туре каталонцы уступили «Атлетику» (0:1).

После двух туров каталонцы имеют в активе три очка. «Бетис» потерпел второе поражение на старте чемпионата.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Осасуной», «Бетис» дома примет «Леганес».