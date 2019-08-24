Симутенков: Отсутствие Семака сказалось на игре «Зенита»

Тренер «Зенита»прокомментировал поражение от(0:1) в матче седьмого тура РПЛ.

«Произошло то, что мы сыграли ниже своих возможностей. "Уфу" с заслуженной победой, использовали свой момент.

Отсутствие Семака сказалось, присутствие тренера на бровке всегда влияет на игру», — сказал Симутенков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что главный тренер петербургского клуба Сергей Семак пропустил встречу из-за дисквалификации, вынесенной КДК РФС по итогам игры 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

Сине-бело-голубые потерпели первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ. Команда лидирует в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. 0