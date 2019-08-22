Фернандо Льоренте попал в сферу интересов «Ман Юнайтед»

может подписать, который этим летом оказался в списке свободных трансферов. Об этом пишет Daily Express.

«МЮ» собирается на сезон расстаться с Алексисом Санчесом, который должен перейти в «Интер» на правах аренды. Таким образом, «манкунианцам» нужно найти игрока, чтобы улучшить глубину состава.

Сейчас в Англии трансферный рынок закрыт, но клубы по-прежнему могут приобретать футболистов, находящихся в статусе свободных агентов.

Напомним, что Льоренте в прошлом сезоне выступал в лондонском «Тоттенхэме». По окончанию игрового года нападающий ушел из команды Почеттино и сейчас ждет подходящего предложения от других клубов. 0