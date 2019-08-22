Фернандо Льоренте попал в сферу интересов «Ман Юнайтед»

Фернандо Льоренте
globallookpress.com
«МЮ» собирается на сезон расстаться с Алексисом Санчесом, который должен перейти в «Интер» на правах аренды. Таким образом, «манкунианцам» нужно найти игрока, чтобы улучшить глубину состава.
Сейчас в Англии трансферный рынок закрыт, но клубы по-прежнему могут приобретать футболистов, находящихся в статусе свободных агентов.
Напомним, что Льоренте в прошлом сезоне выступал в лондонском «Тоттенхэме». По окончанию игрового года нападающий ушел из команды Почеттино и сейчас ждет подходящего предложения от других клубов. 0