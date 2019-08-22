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    Нико Ковач высказал свое мнение насчет Фелиппе Коутиньо

    Бавария Между тем
    Пресс-служба мюнхенской «Баварии» опубликовала интервью главного тренера команды Нико Ковача. Наставник «баварцев» выразил свое отношение к новичкам клуба.

    Фелиппе Коутиньо
    Фелиппе Коутиньо

    В частности Ковач рассказал о том, каким ему кажется со стороны Фелиппе Коутиньо, которого «Бавария» арендовала у каталонской «Барселоны».

    «Коутиньо пока не участвовал в тренировках. Мы хотим сначала привести его в форму и не собираемся рисковать, чтобы он мог полностью реализовать свой потенциал. Филиппе — футболист мирового класса и очень скромный молодой человек. Мы хотим интегрировать его в команду», — заявил хорват.

    Также наставник «красных» выделил положительные стороны Перишича, Эрнандеса и Павара. Он отметил, что все три футболиста оправдывают надежды. Они находятся в хорошей форме и должны значительно усилить состав команды. 0

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