Нико Ковач высказал свое мнение насчет Фелиппе Коутиньо

Пресс-служба мюнхенскойопубликовала интервью главного тренера команды. Наставник «баварцев» выразил свое отношение к новичкам клуба.

В частности Ковач рассказал о том, каким ему кажется со стороны Фелиппе Коутиньо, которого «Бавария» арендовала у каталонской «Барселоны».

«Коутиньо пока не участвовал в тренировках. Мы хотим сначала привести его в форму и не собираемся рисковать, чтобы он мог полностью реализовать свой потенциал. Филиппе — футболист мирового класса и очень скромный молодой человек. Мы хотим интегрировать его в команду», — заявил хорват.

Также наставник «красных» выделил положительные стороны Перишича, Эрнандеса и Павара. Он отметил, что все три футболиста оправдывают надежды. Они находятся в хорошей форме и должны значительно усилить состав команды. 0