Гендиректор «Уфы» после победы над «Ростовом» поблагодарил болельщиков

Генеральный директор «Уфы»прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0) в шестом туре российской Премьер-лиги.

«Мы играли хорошо, агрессивно, выиграли жесткую борьбу. Команда заслужила победу. Болельщикам такие игры нравятся. Это хорошая игра перед матчем с "Зенитом".

В любом матче можно обыграть любого, мы играли дома, не смотрели на каком месте идет "Ростов". Болельщики гнали команду вперед, спасибо им за поддержку. Эта победа одержана благодаря им.

Состав "Уфы" омолаживается, уходят лидеры, которые тащили команду в предыдущие годы. Это необратимый процесс, который необходимо пройти, он будет сложным.

И мы благодарны главному тренеру за то, что он с пониманием относится к этой ситуации. Уверен, у нас еще будут победы, и победы эти будут яркими», — приводит слова Газизова РИА Новости. 0