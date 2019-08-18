ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио Почеттино и Пеп Гвардиола«Манчестер Сити» — главная жертва VAR. «Тоттенхэм» — счастливчики
  • 20:21
    • «Челси» и «Лестер» обменялись голами
  • 20:11
    • «Торпедо» стало лидером ФНЛ, «Ротор» проиграл «Шиннику»
  • 18:24
    • Дубль Игбуна принес «Уфе» победу над «Ростовом»
  • 15:53
    • «Рубин» дома минимально переиграл тульский «Арсенал»
  • 15:11
    • «Спартак» опроверг информацию об интересе к Рибери
    Все новости спорта

    Гендиректор «Уфы» после победы над «Ростовом» поблагодарил болельщиков

    Уфа Ростов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0) в шестом туре российской Премьер-лиги.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «Мы играли хорошо, агрессивно, выиграли жесткую борьбу. Команда заслужила победу. Болельщикам такие игры нравятся. Это хорошая игра перед матчем с "Зенитом".

    В любом матче можно обыграть любого, мы играли дома, не смотрели на каком месте идет "Ростов". Болельщики гнали команду вперед, спасибо им за поддержку. Эта победа одержана благодаря им.

    Состав "Уфы" омолаживается, уходят лидеры, которые тащили команду в предыдущие годы. Это необратимый процесс, который необходимо пройти, он будет сложным.

  • Дубль Игбуна принес «Уфе» победу над «Ростовом»
  • Читайте по теме

    • И мы благодарны главному тренеру за то, что он с пониманием относится к этой ситуации. Уверен, у нас еще будут победы, и победы эти будут яркими», — приводит слова Газизова РИА Новости. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Скандальное судейство затмило результат матча в Петербурге
  • 01:10
    •
  • Прогноз
  • «Ренн» — ПСЖ
  • 2.37
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Эспаньол» «Севилью»?
  • «Эспаньол» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • Совершит ли «Ренн» реванш против ПСЖ?
  • «Ренн» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Заявят ли новички «Атлетико» о себе уже на старте Примеры?
  • «Атлетико» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Футболисты «Краснодара» Футбол Первый голевой пас Шапи и победа «Краснодара» на классеОбзор спортивной прессы по матчу «Тамбов» — «Краснодар» Вчера в 23:190
  • 19:34
    • Карпин посетовал на собственные ошибки
  • 09:29
    • «Интеру» интересен экс-форвард «Тоттенхэма»
  • 09:13
    • Кавани согласовал контракт с клубом MLS
    Игроки «Арсенала» Футбол АПЛ. Победы «Арсенала» и «Ливерпуля», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» расписали ничьюПодробности матчей 2-го тура английской Премьер-лиги 20:300
  • Экспресс дня

  • Как откроет сезон обновленный «Атлетико»?
  • 3.23
    •
  • 20:38
    • Гендиректор «Уфы» после победы над «Ростовом» поблагодарил болельщиков
  • 19:58
    • «Реймс» и «Страсбур» победителя не определили
  • 19:50
    • Гол Хоселу принес «Алавесу» победу над «Леванте»
    «Ливерпуль» выиграл вопреки обстоятельствам Футбол «Ливерпуль» проявил себя по-чемпионскиРеакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль» 02:220
  • 08:46
    • Диас победил Петтиса на UFC 241
  • 19:20
    • «Химки» вырвали победу у «Нефтехимика»
  • 19:07
    • «Айнтрахт» обыграл «Хоффенхайм» в первом туре Бундеслиги
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие