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    Докампо: В конце забили гол, этого оказалось достаточно

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    Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо — о победе над «Арсеналом» (1:0) в матче шестого тура чемпионата России.

    Эдуардо Докампо
    Эдуардо Докампо

    «Сегодня мы владели инициативой, у нас было преимущество. Правда, не получилось создать много моментов. В конце забили гол, этого оказалось достаточно.

    Игра Сорокина? Он пытается сделать хорошие передач, иногда он может ошибаться. Сегодня было несколько моментов у "Арсенала" в конце. Хорошо, что мы забили.

    На тот факт, что за нас забивают игроки, вышедшие на замену, можно смотреть как хорошо, так и плохо. Первые одиннадцать игроков делают хорошо работу, а те, кто выходят на замену, заканчивают.

    Почему не вышел Макаров? Мы очень хотим, чтобы он играл, он очень перспективный игрок, у него еще будет время. Что касается восстановления Владимира Граната, то он начал работать в общей группе», — передает слова Докампо официальный сайт казанского клуба. 0

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