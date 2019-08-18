Каземиро: Бэйл должен играть в «Реале»

Полузащитникзаявил, что валлийский нападающийдолжен остаться в мадридской команде.

«Гарет помог нам завоевать большинство титулов в последние годы, он отдавал всего себя команде. Это человек, который уважает своих партнеров. Он должен играть в "Реале". Бэйл — классный футболист, который очень важен для нас», — цитирует Каземиро Goal.com.

Ранее сообщалось, что Бэйл может перейти в китайский клуб «Цзянсу Сунин», однако трансфер футболиста сорвался. Позже появилась информация, что в «Реале» надеются продать Бэйла в один из английских клубов.

Валлиец является самым высокооплачиваемым футболистом «Реала». Зарплата валлийца в испанском клубе составляет 17 миллионов евро в год. 0