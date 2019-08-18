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    Каземиро: Бэйл должен играть в «Реале»

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    Полузащитник «Реала» Каземиро заявил, что валлийский нападающий Гарет Бэйл должен остаться в мадридской команде.

    Гарет Бэйл
    Гарет Бэйл

    «Гарет помог нам завоевать большинство титулов в последние годы, он отдавал всего себя команде. Это человек, который уважает своих партнеров. Он должен играть в "Реале". Бэйл — классный футболист, который очень важен для нас», — цитирует Каземиро Goal.com.

    Ранее сообщалось, что Бэйл может перейти в китайский клуб «Цзянсу Сунин», однако трансфер футболиста сорвался. Позже появилась информация, что в «Реале» надеются продать Бэйла в один из английских клубов.

    Валлиец является самым высокооплачиваемым футболистом «Реала». Зарплата валлийца в испанском клубе составляет 17 миллионов евро в год. 0

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