«Урал» — «Крыльев Советов»: составы, онлайн, прогноз

Футболисты «Урала»
ФК «Урал»
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Насыров, Димитров, Бумаль, Августиняк, Бикфалви, Погребняк, Ильин.
Запасные: Баклов, Меркулов, Мамин, Чистяков, Поляков, Бавин, Магомадов, Голубцов, Егорычев, Шаболин, Панюков, Юсупов.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь, Канунников, Соболев.
Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Смирнов, Голенков, Радонич.
Встреча состоится сегодня, 17 августа, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена», начало — в 14:00 мск.
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